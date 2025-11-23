Российские военные с помощью дронов призывают украинских военных сдаться в плен.

Подразделения группировки войск «Центр» перед штурмовыми операциями регулярно используют БПЛА для распространения над позициями ВСУ в Красноармейске агитационных листовок с инструкциями по сдаче в плен и гарантиями безопасности.

В Минобороны России подчеркнули, что для добровольно сложивших оружие созданы все необходимые условия. Несмотря на попытки командования ВСУ уничтожать сдающихся, российские военные эвакуируют таких военнослужащих в тыл для оказания помощи, даже подвергая себя опасности.

Ольга Сергеева