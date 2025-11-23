В Саратове за год снесли 1,7 тысячи незаконных гаражей, ларьков и рекламных баннеров

Снос незаконных конструкций продолжается в Саратове.

С начала года в областном центре было демонтировано около 1,7 тысячи самовольных построек, включая гаражи, ларьки и рекламные щиты. Как сообщил мэр Михаил Исаев, только за последнюю неделю убрали 96 объектов.

По словам градоначальника, основная задача — ликвидация «визуального шума» и обеспечение безопасности, особенно в охранных зонах коммуникаций и на ключевых магистралях. Параллельно в городе продолжается замена иностранных вывесок — за неделю обновили 8 таких конструкций.

Ольга Сергеева