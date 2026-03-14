В Вольском военном институте прошла встреча мусульман-срочников с заместителем муфтия

В преддверии священного месяца Рамадан руководство Вольского военного института материального обеспечения (ВВИМО) организовало для военнослужащих духовную встречу.

Беседу с солдатами срочной службы провел заместитель муфтия Духовного управления мусульман Саратовской области Абдулхаким-хазрат Яфаров. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

Участниками мероприятия стали около 40 военнослужащих, исповедующих ислам. Молодые люди призваны из разных регионов страны: Дагестана, Татарстана, Башкортостана и других субъектов РФ. Все они проходят обучение военным специальностям в стенах института.

Абдулхаким-хазрат передал бойцам слова приветствия от муфтия Расима-хазрата Кузяхметова и поздравил единоверцев с наступлением Рамадана. В ходе беседы он напомнил солдатам о духовных ценностях, важности соблюдения религиозных традиций в условиях военной службы и достоинствах священного месяца. Кроме того, военнослужащие смогли задать интересующие их вопросы, касающиеся религии и быта.

Примечательно, что инициатива проведения подобных встреч исходит от командования института. Год назад, также в период Рамадана, представители ДУМСО уже посещали вуз. В прошлый раз Абдулхаким-хазрат Яфаров принимал участие в церемонии выпуска молодых офицеров ВВИМО.

Наталья Мерайеф