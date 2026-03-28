Минобразования уточнило сроки очередной индексации базовых окладов саратовских учителей

Саратовским педагогам повысят зарплаты с 1 октября.

Министерство образования Саратовской области официально подтвердило планы по пересмотру выплат местным педагогам. Власти региона придерживаются графика планового повышения доходов работников образовательной сферы.

В области реализуется программа ежегодной индексации базовых окладов учителей. Следующий этап повышения намечен на середину осени — перерасчет зарплатных ведомостей для педагогического состава произведут с 1 октября 2026 года.

Размер индексации составит ровно 4%. В Министерстве образования подчеркнули, что данная мера направлена на поддержание финансовой стабильности и социальной защищенности учителей региона.

Ольга Сергеева