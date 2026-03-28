В городе Балаково на предприятии прошла учебная тренировка по отражению атак беспилотников

На балаковском предприятии «Атомэнергоремонт» прошла тренировка по отражению атаки БПЛА.

27 марта на площадке филиала «Балаковоатомэнергоремонт» состоялась учебная тренировка по действиям при возможной атаке беспилотных летательных аппаратов. Мероприятие прошло в селе Натальино Балаковского района.

К учениям привлекли сотрудников предприятия и специалистов МКУ «Управление по делам гражданской обороны и чрезвычайным ситуациям Балаковского района». В ходе тренировки была отработана координация с муниципальными службами оперативного реагирования.

По итогам состоялся детальный разбор действий участников. В управлении ГО и ЧС высоко оценили подготовку персонала «Балаковоатомэнергоремонт» и эффективность совместной работы. Специалисты также дали рекомендации по совершенствованию процедур и усилению взаимодействия между службами предприятия и внешними структурами.

Проведенная тренировка подтвердила готовность филиала к оперативному противодействию современным угрозам. Подобные мероприятия планируется проводить на регулярной основе для поддержания высокого уровня подготовки.

Ольга Сергеева