Минпросвещения существенно изменило критерии отбора вожатых в детские лагеря

В России ужесточили требования к отбору вожатых для детских лагерей.

Министерство просвещения РФ вводит новые, более строгие критерии для подбора персонала в детские оздоровительные учреждения. Как сообщил глава ведомства Сергей Кравцов, с этого года при найме вожатых будет в обязательном порядке учитываться наличие педагогического опыта. По словам министра, это решение принято для повышения качества работы с детьми и отказа от практики найма сезонного персонала без специальных требований к квалификации.

«Мы изменили подходы и к кадровому обеспечению. Не секрет, что из-за сезонного характера работы в детских лагерях сотрудников зачастую нанимали без особых требований. С этого года вожатых отбираем с учетом наличия педагогического опыта», — цитирует Кравцова ТАСС.

В министерстве также сообщили, что в текущем летнем сезоне в России планируется открыть более 40 тысяч детских лагерей.

В то же время, в ряде регионов формирование смен проходит с учетом вопросов безопасности. В частности, в Саратовской области из-за угрозы атак беспилотников было принято решение не открывать 12 детских лагерей, расположенных на Кумысной поляне под Саратовом.

Губернатор региона Роман Бусаргин объяснил это тем, что ранее здания на территории этих лагерей уже были повреждены в результате атак БПЛА. Несмотря на это, отдых детей в области обеспечен: по данным министра образования Александра Блатмана, летом будут работать 38 загородных лагерей и 588 лагерей с дневным пребыванием.

Ольга Сергеева