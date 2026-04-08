Минпросвещения озвучило точные критерии оценки поведения школьников

Минпросвещения РФ разработало чёткие критерии, по которым в школах будут оценивать поведение учеников.

Как рассказали в пресс-службе ведомства, новая система призвана сделать выставление отметок более объективным. В список критериев вошли: соблюдение дисциплины (отсутствие опозданий, следование внутреннему распорядку), социальное взаимодействие, личностные качества, а также учебная активность. Последний пункт включает выполнение домашних заданий, участие в школьных мероприятиях, в том числе в проектах «Разговоры о важном», «Россия — мои горизонты» и в Движении Первых.

Напомним, что идея введения отдельной оценки за поведение уже тестируется в семи регионах страны с участием почти двух тысяч школьников.

Замминистра просвещения Ольга Колударова уточнила: если пилотный проект завершится успешно, то с 1 сентября 2027 года систему внедрят повсеместно.

Ольга Сергеева