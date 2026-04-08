В Саратове молодой врач продал автомобиль, взял кредит и отправил мошенникам 3 млн

26-летний саратовский врач продал автомобиль, набрал кредитов и перевёл мошенникам около 3 миллионов рублей.

Как сообщили в областном ГУ МВД, всё началось 23 марта со звонка «инспектора налоговой службы». Женщина заявила, что расходы медика на покупку машины не сходятся с доходами, и потребовала продиктовать номер СНИЛС для записи на приём. В этот момент мужчине пришло СМС о взломе аккаунта на «Госуслугах». Он прервал первый разговор и набрал номер «техподдержки» из сообщения.

Трубку взял лжесотрудник Центробанка, который напугал врача попытками оформить на его имя займы. Для убедительности аферист прислал «договор о неразглашении» и уговорил жертву перевести деньги на «безопасное хранение» якобы для снижения кредитного рейтинга.

Сначала доктор отправил мошенникам свои 292 тысячи рублей, затем оформил несколько кредитов, продал автомобиль и перевёл ещё 500 тысяч. Когда злоумышленники потребовали 700 тысяч, мужчина обратился к родителям. Отец сразу понял, что сына обманывают. Общий ущерб составил около 3 миллионов рублей.

Полиция проводит проверку и решает вопрос о возбуждении уголовного дела.

