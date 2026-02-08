В городах региона идет активная уборка снега

В Саратове на уборку снега вышло более 350 единиц техники.

Работы ведутся круглосуточно: очищаются дороги, тротуары и подходы к социальным объектам, применяются противогололёдные материалы. Администрация просит водителей не парковаться на обочинах для ускорения уборки.

В Энгельсе коммунальные службы также перешли на усиленный режим. Особое внимание уделяется основным магистралям, остановкам и социальным объектам. На прошлой неделе было вывезено более 13 000 м³ снега.

В Балаково в связи с прогнозом сильного снегопада на ночь запланирована посыпка дорог пескосоляной смесью и формирование колонн для очистки центральных улиц. Коммунальные службы будут работать в усиленном режиме.

Телефон ЕДДС для экстренных случаев в Саратове: 659-659.

По информации администраций Саратова, Энгельсского и Балаковского районов