В Саратовской области судебные приставы проведут рейды по должникам за отопление

В преддверии отопительного сезона судебные приставы и ресурсоснабжающие организации Саратовской области проводят совместную акцию.

Сотрудники ФССП посетят граждан и управляющие организации, накопившие долги за отопление и горячее водоснабжение. Цель выездов — напомнить о необходимости погашения задолженности и разъяснить порядок её оплаты.

Для злостных неплательщиков предусмотрены меры принудительного взыскания, включая арест имущества и временное ограничение права на выезд за пределы России. Инструменты применяются строго в рамках законодательства.

С начала года приставы взыскали в пользу предприятий ТЭК 641,8 млн рублей. В рамках исполнительных производств оформлено около 300 актов ареста имущества на общую сумму 46,5 млн рублей, а более чем по 3,1 тысячи дел должникам ограничен выезд из страны.

Главное управление ФССП по Саратовской области напоминает: долг за коммунальные услуги не исчезает со временем, его сумма может вырасти за счёт исполнительского сбора. Тепло, вода и электроэнергия требуют своевременной оплаты.

Ольга Сергеева