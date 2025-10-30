Назван график работы медучреждений региона в ноябрьские праздники

Региональный минздрав опубликовал график работы медучреждений Саратовской области в праздничные дни со 2 по 4 ноября.

Поликлиники будут открыты с 9:00 до 14:00, а вызовы врачей на дом будут приниматься до 13:00. Во всех учреждениях организуют дежурства администраторов: в поликлиниках до 14:00, в стационарах — круглосуточно.

При необходимости высокой нагрузки к дежурству будут привлекать дополнительных специалистов. Информация о работе медучреждений размещена на официальных сайтах, в соцсетях и на информационных стендах.

Ольга Сергеева