В Аткарском районе вечером погиб водитель опрокинувшегося мотоцикла

Мотоциклист погиб после опрокидывания в селе Озёрное.

В Аткарском районе Саратовской области произошло смертельное дорожно-транспортное происшествие с участием мотоцикла. Об этом сообщает региональная Госавтоинспекция.

По предварительным данным, инцидент случился 21 марта в 18:10 у дома № 19 по улице Кооперативной в Озёрном. 31-летний водитель мотоцикла «Шармакс 280» не справился с управлением, после чего транспортное средство опрокинулось.

В результате аварии мужчина получил тяжелые травмы. Спасти его жизнь не удалось — пострадавший скончался в карете скорой помощи. Обстоятельства и точные причины произошедшего устанавливаются.

Ольга Сергеева