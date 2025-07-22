Николай Панков: Всегда неприятно сталкиваться с обманом чиновников

Получаю много обращений от жителей Волжского района по поводу продолжения ремонта дороги по ул. Братьев Никитиных.

Дорога эта многострадальная. Несколько лет мы вместе с жителями добивались ее постановки на баланс города. Напомню, изначально это были частные участки земли. Дорога возникла стихийно и ее ремонт за бюджетные средства был невозможен. В прошлом году все формальные процедуры были завершены и начался ремонт. Как двухгодичный проект — сначала асфальтное покрытие, далее разворотное кольцо, тротуары и освещение.

Самая острая проблема в прошлом году была решена — вместо разбитых бетонных плит уложен новый асфальт. Но дорога по ул. Братьев Никитиных постоянно загружена и выходит на такую же загруженную улицу, соединяющую Солнечный и Юбилейный. Отсутствие разворотного кольца создаёт аварийные ситуации.

Поэтому планы чиновников городской администрации о переносе дальнейшего благоустройства дороги на будущий год считаю безответственными. Это говорит о нерациональной работе системы ЖКХ города и экономического блока. Обещания, данные жителям, необходимо сразу закладывать в проект бюджета. Жители уже устали слушать обещания градоначальников и различных чиновников, которые часто меняют места работы.

Похожая ситуация складывается и с ремонтом фонтанов «Глобус» и «Рыбка» в Липках. Горожане ждут их ремонта много лет. Напомню, в прошлом году, во время реконструкции «Липок» их реконструкция была невозможна из-за ошибки в проекте. Тогда чиновники не учли, что фонтаны находятся на территории объекта культурного наследия. Использовать такой проект было нельзя. Сейчас новые проекты проходят экспертизу, далее запланирован ремонт. Заключение экспертизы ожидается в ближайшие дни. Надеюсь, здесь чиновники не допустят ошибок и оправдают ожидания жителей.