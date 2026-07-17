Жителя Саратова приговорили к рекордному сроку за государственную измену

Саратовского водителя БТР осудили на 28 лет за госизмену

В Москве военный суд приговорил 45-летнего Евгения Савостина из Саратова к 28 годам колонии за переход на сторону противника и участие в террористической организации.

По данным прокуратуры, в начале 2023 года мужчина уехал в Киев и присоединился к запрещенному в РФ «Русскому добровольческому корпусу». Там он освоил управление бронетранспортером и стал возить на передовую в Харьковской области и ДНР солдат ВСУ, боеприпасы и снаряжение для ударов по российским военным.

Осенью 2025-го Савостин по заданию кураторов вернулся в Саратов, но 30 октября его задержали сотрудники спецслужб. Суд назначил ему штраф 500 тысяч рублей и ограничение свободы на 2 года после освобождения. Первые 6 лет заключения он проведет в тюрьме, остальной срок — в колонии строгого режима.

Ольга Сергеева