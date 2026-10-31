Минздрав не планирует создавать единый хоспис в Саратове

В Саратове не видят острой необходимости в открытии хосписов.

Своим мнением на брифинге поделился замминистра здравоохранения Денис Грайфер.

По его словам, специализация полезна, но больнице с одним профилем тяжело работать. «Что такое хоспис? Это место, где оказывается помощь паллиативным пациентам — тем, кто подходит к концу жизни, так как нет ни волшебной таблетки, ни способа, ни химии для лечения», — пояснил он.

Паллиативные отделения в регионе привязаны к многопрофильным больницам, например, койки есть в структуре онкодиспансера. Это позволяет при ухудшении состояния провести хирургическое вмешательство и консультацию узких специалистов на месте. В планах — открытие паллиативного психиатрического отделения: с ростом продолжительности жизни растут и психические заболевания, например, деменция.

«Централизовать паллиативных пациентов в одном красивом месте, по моему мнению, несколько неправильно. Во всех стационарах есть бригады специалистов, которые могут оказать помощь — не вылечить с помощью реабилитации, но сделать так, чтобы состояние не ухудшалось. Мы можем продлевать жизнь на достаточно долгий срок», — отметил Грайфер.

Он добавил, что ведомство приветствует поддержку учреждений со стороны предприятий и общественных организаций — например, когда паллиативных пациентов поздравляют Дед Мороз или с Днём пожилого человека.