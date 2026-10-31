С 16 ноября в Саратове вводятся временные ограничения на парковку для уборки снега

В Саратове с 16 ноября вводят временные ограничения на парковку для работы снегоуборочной техники.

В мэрии Саратова утвердили перечень улиц, где в зимний период будут действовать временные ограничения на парковку автотранспорта. Мера необходима для обеспечения беспрепятственной работы снегоуборочной техники.

«Во время снегопадов оставленные автомобили затрудняют работу грейдеров и другой техники. Это приводит к сужению дорог и образованию заторов. Ограничение стоянки поможет коммунальным службам качественно очищать проезжую часть от выпавших осадков», — отметил глава города Игорь Молчанов.

Ограничения будут действовать с 16 ноября этого года по 1 апреля следующего. На большинстве дорог они будут распространяться на чётные и нечётные числа месяца. На шести улицах введут полный запрет на парковку — это узкие магистрали и подъезды к социальным объектам.