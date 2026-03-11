В Энгельсе могут вернуть в муниципальную собственность ДК «Строитель» из-за бездействия владельца

В администрации Энгельсского района состоялась встреча с представителем частного ДК «Строитель», руководителями детских кружков и арендаторами помещений.

Поводом стала угроза закрытия учреждения из-за многолетних нарушений пожарной безопасности.

Как выяснилось, собственник здания не планирует устранять недостатки, подтвержденные экспертизой и судебным решением по иску прокуратуры. Вместо этого он намерен оспаривать их наличие. Конкретных планов по ремонту или реконструкции ДК, значительная часть которого не используется (например, актовый зал пустует 10 лет), представлено не было.

«Фактически мы видим безразличие владельца к судьбе объекта. Часть помещений сдается в аренду, но вкладывать средства в безопасность детей собственник не готов», — отметила председатель Собрания депутатов Энгельсского района Юлия Таушанкова.

На фоне сложившейся ситуации районные власти оперативно прорабатывают варианты размещения детских секций в муниципальных учреждениях. По словам Таушанковой, с некоторыми арендаторами вопрос уже решен.

Депутаты единогласно высказались за необходимость возврата ДК «Строитель» в государственную или муниципальную собственность. Алексей Лонин назвал позицию владельца пренебрежением к безопасности воспитанников, а Дмитрий Мазуркин подчеркнул, что здание, принадлежавшее когда-то горожанам, должно быть им возвращено — либо добровольно, либо по решению суда.

Главная задача властей на текущий момент — обеспечить непрерывность работы детских кружков и секций, — сообщили в администрации Энгельсского района.

