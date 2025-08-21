«Серебряные» волонтеры участвуют в «ДОЛГОлетних встречах-2025» по всей Саратовской области

В Саратовской области продолжается проект «ДОЛГОлетние встречи-2025», объединивший уже более 200 активистов старшего поколения из 11 районов. Мероприятия включают экскурсии, спортивные активности и творческие мастер-классы.

В Вольске проект впервые вышел на межрегиональный уровень — к саратовским волонтерам присоединились гости из Ульяновской области. Участники посетили музей редких книг, участвовали в музыкальной викторине и флешмобе. В Марксовском районе «серебряные» волонтеры совершили экскурсию по городу, посетили краеведческий музей и лютеранскую церковь с органным концертом, а также прогулялись по Волге.

В Балаково мероприятие прошло под девизом «Семь футов под килем!». Активисты из разных районов участвовали в командных конкурсах, мастер-классах и сплавлялись на байдарках и сапах. Министр труда и соцзащиты Денис Давыдов отметил, что проект способствует активному долголетию и социальной вовлеченности старшего поколения.