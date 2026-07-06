Минздрав упростил доступ родственников к медицинским документам

Министерство здравоохранения Российской Федерации анонсировало важные изменения в порядке выдачи медицинских справок и заключений.

С 1 сентября 2026 года право на их получение расширяется.

Согласно новым правилам, запрашивать медицинскую документацию смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники:

родители;

дети;

братья и сёстры.

Ключевые нововведения упрощают бюрократические процедуры для граждан:

документы можно будет оформлять в произвольной форме;

отменяется требование о предоставлении отдельного согласия пациента на выдачу справки в электронном виде;

действует важное ограничение: информация может быть выдана родственникам только при условии её наличия в медицинской карте пациента.

Ожидается, что данная мера повысит оперативность взаимодействия пациентов и их семей с медицинскими учреждениями, а также упростит решение организационных вопросов, связанных с лечением близких.

Ольга Сергеева