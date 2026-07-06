Минздрав упростил доступ родственников к медицинским документам

Министерство здравоохранения Российской Федерации анонсировало важные изменения в порядке выдачи медицинских справок и заключений.
С 1 сентября 2026 года право на их получение расширяется.
Согласно новым правилам, запрашивать медицинскую документацию смогут не только сами пациенты, но и их близкие родственники:
- родители;
- дети;
- братья и сёстры.
Ключевые нововведения упрощают бюрократические процедуры для граждан:
- документы можно будет оформлять в произвольной форме;
- отменяется требование о предоставлении отдельного согласия пациента на выдачу справки в электронном виде;
- действует важное ограничение: информация может быть выдана родственникам только при условии её наличия в медицинской карте пациента.
Ожидается, что данная мера повысит оперативность взаимодействия пациентов и их семей с медицинскими учреждениями, а также упростит решение организационных вопросов, связанных с лечением близких.
Ольга Сергеева