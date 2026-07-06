Володин: Саратовский театр оперы и балета планируется достроить до конца 2027 года

В ходе рабочей поездки в Саратов председатель Госдумы Вячеслав Володин посетил театр оперы и балета.

Напомним, здание на Театральной площади закрыто на реконструкцию с 2020 года, которая заморожена с лета 2023-го. Спикер российского парламента отметил, что изначальная концепция проекта оказалась неверной — ошибки допустили и заказчик, и подрядчики.

Тем не менее, компромиссное решение найдено. Строительство решено возобновить поэтапно. До конца 2026 года планируется укрепить существующие конструкции, восстановить их несущую способность, смонтировать купол и перекрытия, а также подготовить базу для будущих реставрационных и инженерных работ.

Полное завершение всех монтажных и отделочных операций намечено на конец 2027 года. Ожидается, что через год обновлённый театр впервые откроет двери для зрителей.

Ольга Сергеева