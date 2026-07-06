В Саратовской области стартовал новый этап приёма в школы

С 6 июля у родителей появилась возможность подать заявление на зачисление ребёнка в первый класс вне зависимости от прописки.

Главное условие — наличие вакантных мест в выбранном учебном заведении.

Приёмная кампания продлится до момента заполнения свободных мест, но завершится не позднее 5 сентября. Подать документы можно тремя способами: через портал «Госуслуги», лично в школе или заказным письмом с уведомлением о вручении.

На цифровой платформе разрешено указывать до трёх школ одновременно. Если заявление было сохранено как черновик, его достаточно просто открыть и отправить одним кликом.

Актуальные правила приёма и перечень необходимых документов опубликованы на официальных сайтах образовательных учреждений региона.

Ольга Сергеева