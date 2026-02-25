Митрохина: Исаев заслужил право занять пост вице-губернатора области

В правительстве области — кадровые перестановки.

Пост вице-губернатора Саратовской области занял бывший мэр Саратова Михаил Исаев.

— Безусловно, оценка масштабов задач, стоящих перед региональной властью, требует от топ-менеджеров не только управленческого таланта, но и понимания сложных социально-экономических процессов, происходящих в области. Михаил Исаев обладает этим видением в полной мере. Его способность анализировать, планировать и эффективно распределять ресурсы, а также выстраивать конструктивный диалог с различными общественными силами, делают его идеальной кандидатурой для столь ответственного поста, — прокомментировала назначение доктор политологических наук, профессор, заведующий кафедрой «Политология и социология» СГТУ имени Гагарина Ю.А. Татьяна Митрохина.

По ее словам, в условиях текущей экономической и политической турбулентности, когда стабильность и поступательное развитие региона выходят на первый план, назначение такого опытного и ответственного управленца, как Михаил Исаев, является не просто логичным, но и крайне своевременным шагом. Он заслужил это доверие своими делами, показав, что способен добиваться реальных результатов, направленных на развитие Саратовской области.