Митрополит Игнатий в день Крещения Руси призвал к единству славянских народов

Архиерейское богослужение в Усть-Курдюме собрало духовенство, а настоятель храма отметил именины и 30-летие брака.

28 июля, в день памяти святого князя Владимира, митрополит Саратовский и Вольский Игнатий совершил Божественную литургию в Вознесенско-Пантелеимоновском храме села Усть-Курдюм. Ему сослужили настоятель Свято-Троицкого кафедрального собора иерей Александр Бородовицын, духовник епархии протоиерей Владимир Пархоменко и другие клирики. За богослужением молились о Святой Руси, затем был совершен праздничный молебен по случаю Дня Крещения Руси. Владыка поздравил верующих и напомнил, что православие — это скрепа, соединяющая русский, белорусский и украинский народы, и выразил упование на наступление мира.

Он также тепло поздравил настоятеля храма отца Владимира с днем тезоименитства и 30-летием супружеской жизни, подарил цветы и просфору. После службы для всех участников была устроена общая трапеза.

Ольга Андреева