Музей на колесах: саратовские школьники прикоснулись к истории, не выходя из класса

Сотрудники музея краеведения провели выездной день знаний в СОШ № 105.

Саратовский областной музей краеведения устроил для учеников школы № 105 выездной праздник истории и творчества. Программа объединила сразу три события. Ребятам показали передвижную выставку о вкладе Саратовской области в Великую Победу: они узнали о земляках — Героях Советского Союза. На «Празднике пряника» школьники погрузились в мир народных традиций — услышали фольклорные песни, поиграли в старинные игры и узнали секреты пряничного дела. Завершился день мастер-классом «Ретромультфильм», где дети попробовали себя в анимации и оживили статичные картинки.

Музей готов приехать с выездными программами в любую школу, вуз или библиотеку.

Ольга Андреева