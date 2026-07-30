Патриарх Кирилл наградил губернатора Бусаргина орденом в день 45-летия

Сегодня, 29 июля, губернатору Саратовской области Роману Бусаргину исполнилось 45 лет. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл направил главе региона личное поздравление.

Он подчеркнул, что Бусаргин многое делает для всестороннего развития области, высоким профессионализмом и ответственностью заслужил доверие жителей, о благополучии которых деятельно заботится. Особо отмечено плодотворное соработничество с епархиями Саратовской митрополии, способствующее утверждению духовно-нравственных ценностей.

Во внимание к заслугам и в связи с юбилеем Патриарх удостоил Романа Бусаргина ордена благоверного князя Даниила Московского II степени и пожелал ему крепкого здоровья, помощи Божией и успехов в трудах.

Ольга Андреева