Многодетные семьи Саратовской области получают 29 видов господдержки

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Новости Саратова
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Министр труда и соцзащиты Денис Давыдов представил на заседании правительства комплекс мер для семей с детьми. В 2025 году на эти цели выделено 4 млрд рублей из областного бюджета.

Ключевые направления:

  • 29 мер поддержки в «социальном портфеле»: от выплат до льготного проезда;
  • Региональный маткапитал (132,5 тыс. руб.) продлён до 2030 года;
  • Нововведение: ежемесячно 8 тыс. руб. женщинам до 25 лет, родившим второго ребёнка.

Приоритет многодетным семьям:

  • Компенсация 50% стоимости обучения в колледжах;
  • Возврат половины суммы за детские путевки;
  • Доплаты за ЖКУ, включая капремонт и содержание жилья;
  • Автомобильные выплаты для семей с 7+ детьми (уже получили 40 семей).