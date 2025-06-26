Многодетные семьи Саратовской области получают 29 видов господдержки

Министр труда и соцзащиты Денис Давыдов представил на заседании правительства комплекс мер для семей с детьми. В 2025 году на эти цели выделено 4 млрд рублей из областного бюджета.

Ключевые направления:

29 мер поддержки в «социальном портфеле»: от выплат до льготного проезда;

в «социальном портфеле»: от выплат до льготного проезда; Региональный маткапитал (132,5 тыс. руб.) продлён до 2030 года;

(132,5 тыс. руб.) продлён до 2030 года; Нововведение: ежемесячно 8 тыс. руб. женщинам до 25 лет, родившим второго ребёнка.

Приоритет многодетным семьям: