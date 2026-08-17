Саратовские железнодорожники приняли участие в масштабной сельскохозяйственной выставке «Саратов-Агро. День поля. 2026»

В рамках выставки железнодорожники презентовали посетителям современные сервисы, связанные с хранением и перевозкой сельскохозяйственной продукции, а также рассказали о возможностях терминально-складского комплекса и транспортно-логистического блока холдинга «РЖД» на ПривЖД.

Специалисты магистрали провели серию консультаций для сельхозпроизводителей. Эксперты помогли всем желающим рассчитать стоимость перевозки грузов по различным направлениям, а также подробно проинформировали о возможностях грузовых терминалов в Саратовской, Волгоградской и Астраханской областях.

Приволжская железная дорога является одним из ключевых перевозчиков сельскохозяйственной продукции в регионах Нижнего Поволжья. В частности, с января по июль 2026 года со станций ПривЖД было отправлено более 2 млн тонн зерна и жмыха.