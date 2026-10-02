Молодая автомобилистка заделала дорожные ямы в центре Саратова асфальтом за свой счет

Саратовчанка за 1300 рублей и несколько минут заасфальтировала разбитую дорогу — видео завирусилось.

Жительница Саратова Анастасия Киселёва устала ежедневно рисковать колёсами на разбитом спуске от улицы Радищева к Чернышевского и решила не ждать дорожников. Она купила два мешка холодного асфальта по 650 рублей, заделала выбоины и укатала свежую смесь колёсами собственной машины. На всё ушло несколько минут.

Процесс и результат она выложила в соцсети. За кадром её спутник отметил, что по обновлённому участку теперь действительно приятно ехать. «Дорогие автомобилисты, не благодарите», — с иронией обратилась Анастасия к землякам и попросила делиться роликом. В местных телеграм-каналах видео быстро набрало тысячи просмотров.

Мнения горожан разделились. Одни восхищаются поступком и называют его примером неравнодушия. Другие предупреждают: самовольный ремонт дороги — это несанкционированные работы. Теоретически девушку могут привлечь к ответственности вплоть до штрафа. К тому же холодный асфальт — временное решение: под нагрузкой он быстро выкрашивается.

История Анастасии — не призыв брать асфальт в свои руки, а напоминание: городские дороги всё ещё требуют внимания. И иногда одна девушка с двумя мешками смеси делает то, чего годами ждут целые улицы, — считают горожане.

Ольга Сергеева