В Балакове младенец упал с дивана и ушиб головной мозг

Санавиация спасла шестимесячного мальчика с тяжёлой травмой головы: из Балакова в Саратов за несколько часов.

Пресс-служба Саратовской областной детской клинической больницы накануне сообщила о экстренной эвакуации младенца. Шестимесячный мальчик упал с дивана дома и сильно ударился головой. В районной больнице Балакова врачи обследовали ребёнка и выявили закрытую черепно-мозговую травму, кефалогематому и ушиб головного мозга. Требовалась помощь специалистов областного уровня.

Через несколько часов медицинский вертолёт санавиации доставил маленького пациента прямо в приёмный покой областной детской больницы. Полёт прошёл без осложнений, состояние малыша в пути оставалось стабильным.

Ольга Сергеева