С 1 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года по московскому времени клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить кешбэк* 3 % при оплате счетов через Систему быстрых платежей (СБП). Акция проводится «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Национальной системой платёжных карт.
Кешбэк начисляется за первые пять оплат, совершённых через СБП в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», или в личном кабинете.
Участвовать могут клиенты, которые не пользовались СБП в течение четырёх месяцев до старта акции.
Важное условие: необходимо один раз зарегистрироваться в программе лояльности на vampivet.ru.
С СБП оплачивать счета быстрее, удобнее и без комиссии, а также можно получить дополнительную выгоду в виде кешбэка.
Организатор акции: АО «НСПК». Информация об организаторе и правилах акции на .
Новая акция с кешбэком 3 % при оплате через СБП
С 1 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года по московскому времени клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить кешбэк* 3 % при оплате счетов через Систему быстрых платежей (СБП). Акция проводится «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Национальной системой платёжных карт.