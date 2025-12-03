Новая акция с кешбэком 3 % при оплате через СБП

С 1 декабря 2025 года по 31 марта 2026 года по московскому времени клиенты «ЭнергосбыТ Плюс» могут получить кешбэк* 3 % при оплате счетов через Систему быстрых платежей (СБП). Акция проводится «ЭнергосбыТ Плюс» совместно с Национальной системой платёжных карт.

Кешбэк начисляется за первые пять оплат, совершённых через СБП в мобильном приложении «ЭнергосбыТ+», или в личном кабинете.

Участвовать могут клиенты, которые не пользовались СБП в течение четырёх месяцев до старта акции.

Важное условие: необходимо один раз зарегистрироваться в программе лояльности на vampivet.ru.

С СБП оплачивать счета быстрее, удобнее и без комиссии, а также можно получить дополнительную выгоду в виде кешбэка.

Организатор акции: АО «НСПК». Информация об организаторе и правилах акции на https://vamprivet.ru .



*Кешбэк — частичный возврат денежных средств. Имеются ограничения.