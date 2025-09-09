Молодежь Саратова попросила главу СКР Бастрыкина защитить детей

Сегодня в сквере Территория детства состоялась акция в защиту детей г. Саратова. Активисты молодежных организаций, местные жители и просто неравнодушные граждане выступили в поддержку строительства новой современной школы, которую очень ждут жители местного микрорайона Молодежный, так как устали от того, что их дети учатся в две смены.

Мы не просто просим, мы требуем построить новую школу. Мы видели планы, это будет настоящий образовательный центр, в котором будут стадион, бассейн, площадки для активного спорта. Вместе с Центром детского творчества это будет настоящий городок для детей, та.самая территория детства, подтверждающая название нашего сквера, — отмечали участники акции. Они также добавляли, что начавшаяся реконструкция исторической части сквера только улучшит и преобразит данную территорию, где родители с детьми смогут отдохнуть в перерывах между уроками и творческими секциями.

Также участники акции осудили действия отдельных активистов, выступающих против строительства школы, называя их коллаборационистами, идущими на поводу у людей, в отношении которых проводится проверка на причастность к иностранным агентам. Несколько месяцев нам не даёт покоя какая-то шайка, которая упорно лезет в нашу жизнь, расшатывает микрорайон и вводит людей в заблуждение. Слушайте, ну мы от них уже устали! Они как клещи впились и не дают нам покоя. Не дают нам нормально жить, нормально учиться. Не дают нормально развиваться и нашему микрорайону, и городу в целом.

Мы очень надеемся и верим, что проверка, которую организовала областная прокуратура, выведет на чистую воду так называемых активистов, признает их отдельных представителей иностранными агентами, и наконец точка во всей этой истории будет поставлена. Мы в этом не сомневается!

В ходе акции ее участники подписали обращение к председателю Следственного комитета России Александру Бастрыкину с просьбой также вмешаться в ситуацию, защитить детей микрорайона и их право на достойное, светлое и счастливое детство.

Напомним, с просьбой строительства данной школы ранее обращались местные жители. В адрес органов власти различного уровня поступило несколько десятков тысяч подписей с требованием ее построить. В ходе рассмотрения вариантов размещения будущей школы были детально проанализированы различные участки, однако все они не подошли по техническим характеристикам или по причине серьезных обременений со стороны третьих лиц.

Школа позволит решить для данного микрорайона одну из самых актуальных проблем и перевести всех детей на обучение в одну смену. Кроме того, в данном микрорайоне на данный момент отсутствуют современные образовательные учреждения.