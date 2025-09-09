Роман Бусаргин: Более 700 саратовских многодетных получили компенсацию за обучение детей

Свыше 700 саратовских многодетных семей с начала года получили компенсацию за обучение детей в колледжах и техникумах.

Такую меру поддержки разработали в 2023 году по поручению президента РФ Владимира Путина. За это время выплаты получили 2266 семей.

Многодетным семьям возвращается 50% от суммы, потраченной на оплату обучения на коммерческой основе в учреждениях среднего профессионального образования. Претендовать на неё семьи могут вне зависимости от уровня дохода.

Компенсацию можно получить как за один, так и за несколько произведённых в течение года платежей. Размер определяется исходя из предоставленных документов, подтверждающих расходы на обучение. Компенсация назначается, если обращение за ней последовало в течение одного года с даты оплаты обучения.