Расим Кузяхметов: Провели духовно-просветительские встречи

В минувшее воскресенье провели духовно-просветительскую встречу, посвященную величайшему человеку на Земле — пророку Мухаммаду ﷺ.

На протяжении полутора тысяч лет его наследие вызывало интерес у лучших умов этого мира, оно вдохновляло миллионы людей и сегодня более полутора миллиардов мусульман в разных частях света чтут Посланника Аллаха ﷺ и следуют его жизненному примеру.

Пророк Мухаммад ﷺ — это учитель, наставник, предводитель, нравственный ориентир и образец идеального человека, к которому мы должны всегда стремиться.

Наша встреча прошла в месяц Рабиуль-Авваль (месяц, в котором родился Посланник Аллаха ﷺ). Мы говорили о его духовном наследии, прочитали аяты священного Корана и совместно произнесли Салават (восхваления Пророку ﷺ).

Отмечу, в месяц Рабиуль-Авваль такие духовно-просветительские встречи также проводятся в районах Саратовской области.