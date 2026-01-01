В регионе впервые вылечили гематому мозга без трепанации черепа пациента

В Балакове врачи применили уникальный метод лечения хронических гематом мозга без трепанации черепа.
Новая методика заключается в эндоваскулярной закупорке средней оболочечной артерии, питающей гематому. Это останавливает её рост и способствует рассасыванию, не нарушая кровоснабжение мозга.
Первую операцию успешно провели 39-летнему пациенту. Через четыре дня гематома уменьшилась на 20%, а смещение мозга — вдвое.
Этот метод расширяет возможности малоинвазивной нейрохирургии как при хронических, так и при острых травмах.
Алиса Эай