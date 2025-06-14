Молодой мужчина погиб при съезде иномарки в кювет на окраине Саратова

В субботу 14 июня в предрассветные часы в Гагаринском районе произошла трагическая авария со смертельным исходом.

По данным управления ГАИ, около 4:30 утра в окрестностях села Рыбушка, расположенного в 10 км от подъезда к федеральной трассе «Сызрань-Волгоград», автомобиль Daewoo Nexia съехал с дороги и опрокинулся в придорожный кювет. За рулем находился 42-летний водитель, который не смог удержать контроль над транспортным средством.

В результате происшествия мужчина получил травмы, несовместимые с жизнью. Сотрудники дорожной полиции в настоящее время проводят следственные мероприятия для установления всех обстоятельств случившегося, включая возможные причины потери управления автомобилем.