В Саратове проведут Шахматный фестиваль

21 ноября 2026 года в Саратове состоится Шахматный фестиваль среди детей, посвященный 190-летию Саратовской Соборной мечети.

Организатором мероприятия выступает Духовное управление мусульман Поволжья. Об этом сообщает пресс-служба ДУМСО.

Соревнования пройдут в следующих возрастных группах: среди мальчиков и девочек 2015 г.р. и младше, а также среди юношей и девушек 2009–2014 г.р. В программу турнира включены две дисциплины: блиц и шахматная композиция.

К участию в фестивале приглашаются все желающие. Заявки необходимо направлять на почту alla_chekina@mail.ru или в Максе, ТГ или смс по телефону 89873020053 Чекиной Алле Николаевне. В сообщении важно указать ФИО, дату рождения, ID ФШР и контактную информацию.

Регистрация продлится до 19 ноября 2026 года включительно и завершится в 22.00 часов или по достижению максимального допустимого количества участников.

Стоит отметить, что соревнования организуются без взносов.