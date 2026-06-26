Молодые специалисты лесного хозяйства Саратовской области получат новую меру поддержки

Новую меру поддержки для начинающих работников предприятий лесного хозяйства ввели в Саратовской области, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии региона.

Инициатива реализуется при поддержке Правительства Саратовской области и по поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина, направлена на привлечение и закрепление квалифицированных кадров в отрасли.

Предполагается, что выплата будет производиться трижды: по истечении первого, второго и третьего полного года со дня начала работы и профсоюзного стажа специалиста. Претендовать на поддержку могут люди в возрасте до 35 лет с высшим образованием, работающие в государственных и муниципальных учреждениях в сфере лесного хозяйства Саратовской области и являющиеся членами профсоюза.

Выплата будет доступна главным и участковым лесничим, мастерам леса, лесопитомника, инженерам по лесовосстановлению, охране и защите леса, лесопользованию. Для получения поддержки необходимо подать письменное заявление в профсоюз и приложить к нему копии диплома об образовании, приказа о назначении на должность, заявления о вступлении в профсоюз, а также согласие на обработку персональных данных.

Помощь кадрам поможет эффективнее работать по национальному проекту Президента РФ Владимира Путина «Экологическое благополучие». Дополнительную информацию можно уточнить в профсоюзной организации по телефону 8 (8452) 27-88-29.

Ольга Андреева