В Саратове большую лодочную станцию на Волге меняют на автомобиль

В Заводском районе Саратова через интернет-продажу реализуют бизнес-объект — лодочную станцию, расположенную на берегу Волги.

Как сообщают риелторы, предприятие рассчитано на 250 судов и включает некапитальные строения и необходимую для работы инфраструктуру. Владельцем актива выступает юридическое лицо (ООО).

Стоимость половины доли в бизнесе установлена на уровне 4 миллионов рублей, а за весь объект продавцы просят 10 миллионов рублей. При этом собственники готовы рассмотреть вариант обмена: лодочную станцию могут принять в качестве частичной или полной оплаты за автомобиль рыночной стоимостью от 4,5 миллионов рублей.

Стоит отметить, что это не первая крупная сделка с подобным активом в районе. Зимой прошлого года в Заводском районе Саратова на продажу выставляли другую лодочную станцию, рассчитанную на 1000 судов. Тогда собственник оценивал свой бизнес в 45 миллионов рублей.

Ольга Сергеева