В лесах Саратовской области установили 60 фотоловушек для борьбы с нарушениями

В лесах Саратовской области специалисты установили 60 фотоловушек, сообщили в министерстве природных ресурсов и экологии Саратовской области.

Инициатива реализуется при поддержке Правительства Саратовской области и по поручению Губернатора Саратовской области Романа Бусаргина в рамках усиления охраны лесных массивов региона.

«Фотоловушки в круглосуточном режиме срабатывают на движение в радиусе их действия и фиксируют нарушения лесного законодательства, в том числе незаконные рубки лесных насаждений, пребывание граждан в лесу в период действия запрета или ограничений», — отметил министр природных ресурсов и экологии области Константин Доронин.

Благодаря функции обратной связи информация мгновенно поступает лесным инспекторам, что значительно ускоряет реагирование на инциденты. В перспективе планируется расширить сеть фотоловушек и оснастить их автоматизированной системой анализа данных. Это позволит сократить время обработки данных за счёт повышения точности распознавания объектов, оказавшихся в поле зрения камер, и тем самым снизить нагрузку на инспекторов.

Напомним, с 15 июня в регионе сроком на 21 день — до 23 июля — введён запрет пребывания граждан в лесах. Предыдущий запрет действовал с 31 мая до 20 июня.

Работа по сохранению и защите лесов ведётся в соответствии с задачами, поставленными Президентом РФ Владимиром Путиным в рамках национального проекта «Экологическое благополучие».

Ольга Андреева