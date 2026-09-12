Молодых учителей и воспитателей посвятили в профессию

Одной из главных традиций в регионе в начале нового учебного года стало посвящение в профессию тех, кто начинает свой путь.

В этом учебном году к работе в школах Саратовской области приступили 399 молодых учителей и 71 воспитатель.

Вместе с Героем труда и Заслуженным учителем Российской Федерации Людмилой Корниловой начинающие учителя пообещали быть верными наставниками своих учеников, раскрывать способности каждого ребёнка, постоянно совершенствовать профессиональное мастерство и высоко держать авторитет учителя.

Мероприятие состоялось в гимназии №1 Саратова. С напутствием к собравшимся выступил министр образования области Александр Блатман.

Фото: Министерство образования Саратовской области