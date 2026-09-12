Скончался бывший ректор Саратовского аграрного университета Александр Прохоров

На 89-м году жизни скончался профессор Александр Прохоров — бывший ректор Саратовского сельскохозяйственного института (затем академии и аграрного университета).

Об этом сообщили ректорат Вавиловского университета, директорат института генетики и агрономии и коллектив кафедры «Земледелие, мелиорация и агрохимия».

Александр Александрович родился 14 февраля 1937 года в селе Дьяковка Краснокутского района. В 1959 году с отличием окончил Саратовский институт механизации сельского хозяйства имени М.И. Калинина. По распределению отправился в Якутию, где за девять лет прошёл путь от инженера по гостехнадзору до управляющего Сунтарской ремонтно-технической станции.

В 1967 году вернулся в родные края и поступил в аспирантуру СХИ. В 1971 году защитил кандидатскую диссертацию. С этого момента вся его жизнь была связана с родным вузом: он прошёл путь от ассистента до профессора. В 1989 году был избран ректором Саратовского сельскохозяйственного института на альтернативной основе. В 1994 году институт получил статус сельскохозяйственной академии, а с 1998 по 2003 год, после объединения трёх вузов в Саратовский государственный аграрный университет имени Н.И. Вавилова, Прохоров возглавлял коллектив в должности директора.

За 14 лет руководства вузом он открыл пять новых специальностей и двенадцать специализаций, создал две новые кафедры, укрепил учебные хозяйства, увеличил штат преподавателей с учёными степенями, начал работу докторского диссертационного совета. Под его руководством были построены два жилых дома на 128 квартир. Большую роль профессор сыграл в сохранении вавиловских традиций вуза и в открытии в Саратове единственного в России памятника академику Н.И. Вавилову.

С 1999 по 2014 год возглавлял родную кафедру «Техническое обеспечение аграрных технологий». До последних дней передавал опыт молодым преподавателям, проводил занятия со студентами и магистрами, являлся членом учёного совета. Более 50 лет трудился на благо родного вуза. Автор более 100 научно-методических работ, имеет патенты на изобретения. Заслуженный работник сельского хозяйства РФ, почётный работник высшего профессионального образования РФ.

Коллеги отметили, что жизнь и деятельность профессора Прохорова — пример нравственного служения делу воспитания подрастающего поколения. Руководство вуза выражает глубокие соболезнования родным и близким покойного.

Ольга Сергеева