В Петровске стартовал День города

Праздничные мероприятия, посвященные 328-му дню рождения Петровска, начались на Привокзальной площади, у памятника основателю города Петру Первому.

«Наш город – замечательный и уникальный, он в сердце каждого из нас. И главное в Петровске – это не парки и не скверы, а его жители. Благодаря вам город живёт и процветает! Вручил благодарственные письма патриотам родного города, которые помогли восстановить скульптуры в нашем парке – скульпторам Александру Аркадьевичу Каргину и Наталье Владимировне Рузановой», — рассказал о праздничных мероприятиях Максим Калядин, глава Петровского района.

Петровчан сегодня ждет большая развлекательная программа: мастер-классы, игры для детей, концертные выступления, в том числе фестиваль «Рояль под открытым небом».

ФОТО: Максим Калядин