Молодым саратовским мамам расширят выплату губернатора за второго ребенка

Губернатор Роман Бусаргин анонсировал изменения в региональной системе поддержки молодых матерей.

Выступая перед депутатами, глава региона сообщил, что возрастной порог для получения ежемесячного пособия будет повышен.

Напомним, в настоящее время региональная выплата в размере 8 тысяч рублей назначается девушкам, родившим второго ребёнка в возрасте до 26 лет. Деньги перечисляются ежемесячно до достижения малышом трёх лет.

«Мы будем продолжать искать возможности, чтобы эти выплаты охватывали как можно больше семей. Думаю, что к концу этого года мы подойдём к дальнейшему шагу — расширению порога по возрасту до 27 лет», — заявил Роман Бусаргин.

Таким образом, уже в 2026 году количество молодых матерей, имеющих право на дополнительную финансовую поддержку от региона, может заметно увеличиться.

Кроме того, губернатор рассказал о планах по модернизации медицинской инфраструктуры для будущих мам и новорождённых. В текущем году три перинатальных центра области получат современное медицинское оборудование. Техникой оснастят операционные, родильные залы, а также отделения реанимации для женщин и младенцев. Эти меры направлены на повышение качества и безопасности родовспоможения в регионе.

Ольга Сергеева