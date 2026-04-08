На Саратовскую область надвигается шторм

Жителей региона ожидает резкое ухудшение погоды.

По данным местного Гидрометцентра, в четверг 9 апреля на область обрушится шторм. Синоптики выпустили экстренное предупреждение о комплексе неблагоприятных метеоявлений.

Главная опасность — северный ветер, порывы которого будут достигать 21 метра в секунду. Согласно шкале Бофорта, такая скорость соответствует шторму. Стихия способна срывать кровлю с домов, ломать крупные ветви деревьев и повреждать легкие постройки.

В Главном управлении МЧС по Саратовской области предупредили граждан о возможных последствиях непогоды. В зоне риска — линии электропередачи: не исключены обрывы проводов. Также велика вероятность падения ветхих и слабо закреплённых конструкций. На автодорогах из-за погодных условий резко возрастёт риск дорожно-транспортных происшествий.

Помимо сильного ветра, прогнозируется туман, местами возможны грозы и ливневые дожди. Температурный фон днём окажется аномально низким для апреля — столбики термометров покажут всего от +4 до +9 градусов. Жителей призывают соблюдать осторожность и по возможности воздержаться от дальних поездок.

Ольга Сергеева