Молодым саратовским семьям компенсируют расходы на съемное жилье

С 2025 года семьи с детьми в Саратовской области могут рассчитывать на компенсацию расходов на аренду жилья.

Право на выплату имеют молодые семьи, где возраст обоих родителей не превышает 35 лет, при условии рождения ребёнка начиная с 1 января 2025 года.

Размер компенсации зависит от количества детей: при появлении первенца государство покрывает не менее 50% арендной платы, но не более 10 тыс. рублей в месяц, при рождении второго и последующих детей — до 75%, но не более 15 тыс. рублей. Поддержка предоставляется в течение трёх лет с момента рождения ребёнка.

Для получения компенсации семья должна быть гражданами РФ, проживать в Саратовской области, иметь действующий договор найма жилья и не владеть собственным пригодным для проживания жильём в населённом пункте, где арендуется квартира.

Министр строительства и ЖКХ области Михаил Бутылкин подчеркнул, что мера призвана помочь молодым семьям в решении жилищного вопроса и снизить финансовую нагрузку на родителей. За консультацией можно обратиться в единое окно министерства по адресу: Саратов, ул. Челюскинцев, 114, или по телефону 8 (8452) 74-44-58.