Саратовцам разъяснили недопустимость селфи на телефон для загранпаспорта

Жителей Саратовской области предупреждают о рисках при оформлении загранпаспортов.

Для документа не стоит использовать фотографии в формате селфи на смартфон. С такой рекомендацией выступила пресс-служба регионального Пограничного управления — специалисты фиксируют рост числа инцидентов на госгранице, когда из-за некорректных фото граждан не пропускают за рубеж.

Главная ловушка в том, что фронтальная камера смартфона часто сохраняет снимок в зеркальном отражении: родинки, шрамы или пробор оказываются на противоположной стороне, что мешает пограничникам однозначно идентифицировать личность. Особенно часто сложности возникают при подаче электронных заявлений, когда заявитель сам прикрепляет фотографию.

Согласно статье 8.1 ФЗ «О порядке выезда из РФ и въезда в РФ» и постановлению Правительства России, искажение параметров лица — одно из оснований для признания загранпаспорта недействительным. Поэтому при подготовке документов важно учитывать технические особенности съёмки и не полагаться на привычные способы создания фото.