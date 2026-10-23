В Саратове состоится фестиваль новых профессий «Попробуй»

25 октября в Саратове пройдёт городской фестиваль новых профессий «Попробуй», посвящённый современным направлениям в сфере красоты, творчества и креативных индустрий.

Цель мероприятия — дать участникам возможность не просто познакомиться с профессиями, но и попробовать себя в них на практике.

Гости смогут познакомиться с работой парикмахеров, грумеров, мастеров маникюра, специалистов по наращиванию ресниц и оформлению бровей, художников, швей, ювелиров, фотографов и флористов. Также будут представлены направления перманентного макияжа, кастомизации и росписи одежды.

В программе фестиваля:

Практические занятия под руководством профессионалов

Знакомство с затратами на открытие собственного дела

Встречи с работодателями и информация о вакансиях

Консультации по обучению, трудоустройству и мерам государственной поддержки

Фестиваль станет площадкой для тех, кто ищет своё призвание, планирует сменить профессию или открыть собственное дело.

Организатор: сеть образовательных учреждений ART PROFI.

25 октября, начало в 10:00

Саратов, Исторический парк «Россия — моя история», ул. Шелковичная, 19

Вход свободный по предварительной регистрации: https://forms.yandex.ru/u/6ac0b57090fa7b80d134de9e/