В Саратове состоится фестиваль новых профессий «Попробуй»

25 октября в Саратове пройдёт городской фестиваль новых профессий «Попробуй», посвящённый современным направлениям в сфере красоты, творчества и креативных индустрий.
Цель мероприятия — дать участникам возможность не просто познакомиться с профессиями, но и попробовать себя в них на практике.
Гости смогут познакомиться с работой парикмахеров, грумеров, мастеров маникюра, специалистов по наращиванию ресниц и оформлению бровей, художников, швей, ювелиров, фотографов и флористов. Также будут представлены направления перманентного макияжа, кастомизации и росписи одежды.
В программе фестиваля:
- Практические занятия под руководством профессионалов
- Знакомство с затратами на открытие собственного дела
- Встречи с работодателями и информация о вакансиях
- Консультации по обучению, трудоустройству и мерам государственной поддержки
Фестиваль станет площадкой для тех, кто ищет своё призвание, планирует сменить профессию или открыть собственное дело.
Организатор: сеть образовательных учреждений ART PROFI.
25 октября, начало в 10:00
Саратов, Исторический парк «Россия — моя история», ул. Шелковичная, 19
Вход свободный по предварительной регистрации: https://forms.yandex.ru/u/6ac0b57090fa7b80d134de9e/