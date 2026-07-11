Саратовского афериста нашли в Таиланде за мошенничество на 187 млн

Двое россиян, скрывавшихся от правосудия в Таиланде, задержаны при содействии Интерпола.

Один из них — фигурант громкого уголовного дела о хищении 187 миллионов рублей у саратовского предприятия. По версии следствия, с января по сентябрь 2024 года мужчина вместе с сообщниками, используя служебное положение, заключал фиктивные договоры и подписывал ложные акты выполненных работ, выводя крупные суммы.

После возбуждения дела по части 4 статьи 159 УК РФ он в апреле 2024 года покинул Россию и был объявлен в международный розыск. Второй задержанный — бывший руководитель транспортной компании, обвиняемый в уклонении от уплаты налогов на 96 миллионов рублей. С 2018 по 2021 год он подавал в налоговую декларации с ложными сведениями.

Уголовное дело по части 2 статьи 199 УК РФ было возбуждено в 2024 году, после чего фигурант также скрылся. Оба задержанных находятся под стражей, решается вопрос об их экстрадиции в Россию для проведения следственных действий.

Ольга Сергеева