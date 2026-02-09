Мошенники обещают по SMS вернуть саратовцам переплату за отопление

В Саратовской области энергосбытовая компания «ЭнергосбыТ Плюс» предупредила о новой мошеннической схеме.

Злоумышленники рассылают жителям SMS, маскируясь под управляющие компании и ТСЖ. В сообщениях предлагается получить возврат переплаты за отопление и содержится ссылка на фишинговый сайт для кражи банковских данных.

В компании подчеркивают, что законный перерасчет за коммунальные услуги никогда не производится путем перевода денег на карту. Все корректировки отражаются только в платежных квитанциях или учитываются в будущих начислениях.

Специалисты рекомендуют не переходить по ссылкам из подозрительных сообщений и не сообщать посторонним коды из SMS, пароли и данные банковских карт. Для проверки информации следует обращаться напрямую в свою управляющую компанию или по официальным телефонам «ЭнергосбыТ Плюс», указанным в платежных документах. Для оплаты и получения информации безопаснее использовать проверенные каналы: личный кабинет компании или приложение «Госуслуги. Дом».

Ольга Сергеева