Под Саратовом за 33 млн рублей продают прибыльную автозаправку

На интернет-площадках размещено предложение о продаже готового бизнеса в Саратовской области.

В настоящий момент реализуется автозаправочная станция, расположенная при въезде в город Красный Кут.

По информации продавцов, объект является рентабельным, а пакет включает не только саму АЗС, но и налаженные каналы поставок горючего. Предполагаемый срок полной окупаемости инвестиций составляет около двух лет.

Стоимость бизнеса, выставленного на продажу, достигает 33 миллионов рублей.

Напомним, в регионе, как и в РФ в целом, постоянно наблюдается рост цен на горючее. Кроме того, осенью возник небольшой дефицит топлива, который связывают с многочисленными атаками БПЛА на российские нефтеперерабатывающие заводы.

Наталья Мерайеф